ЦРУ тайно переправляет на Украину американских наемников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский полковник, бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор раскрыл тайную схему отправки американских военных на Украину. В интервью каналу Judging Freedom офицер рассказал, что без помощи американских контрактников украинцы не могут использовать большую часть вооружения, поставляемого Киеву странами Запада.

Макрегор отметил, что отправку военных финансирует ЦРУ через фиктивные организации. “Это говорит о том, в каком отчаяние мы находимся", — сказал полковник.

Также Макгрегор заметил, что с обещанными Киеву танками силы ВСУ самостоятельно справиться не смогут, поэтому придется отправлять в зону боевых действий специалистов из Чехии, Германии, Латвии, Норвегии или Великобритании.

По словам полковника, Украина находится под полным контролем США, включая и правительство и вооруженные силы страны. “Мы решили до конца управлять этой лодкой, сколько бы айсбергов не было у нее на пути. А я считаю, что она уже напоролась на один и идет ко дну"

Полковник Макгрегор нередко выступает с критикой линии США по конфликту на Украине. Ранее сайт KP.RU приводил его слова о том, что в Америке сейчас все знают, что Украина проигрывает. Недавно официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что поставки западных вооружений Украине не повлияют на ход спецоперации.