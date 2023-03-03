Госдума планирует запретить фото- и видеосъемки на уроках в школе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Комитет Госдумы по просвещению прорабатывает законопроект, который запретит использование записывающих устройств во время уроков в российских школах. Предполагается разрешить фотографировать и снимать видео только в образовательных целях, о чём заявила глава комитета Ольга Казакова.

Съёмка видео или фотографирование, согласно новому законопроекту, будет допускаться на уроках либо с разрешения учителя, либо после согласования с администрацией образовательного учреждения.

Как отметила Казакова, подобную инициативу было решено проработать после многочисленных обращений педагогов, жалующихся на то что ученики постоянно снимают видео, а не изучают подаваемый им материал.

Ранее KP.RU сообщал о том, что российским школьникам могут сократить летние каникулы, так как они и без того самые длинные во всём мире. Эта инициатива обсуждается на протяжении последних 15 лет, ввиду роста преступлений и несчастных случаев с участием несовершеннолетних в летний период.