Блинкен рассказал Киеву детали встречи с Лавровым Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал о своей короткой беседе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях G20 министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе.

На сайте госдепа США появилось сообщение, в котором рассказано о встрече Блинкена с Кулебой, в рамках которой они обсудили недавнюю встречу госсекретаря с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время встречи министров иностранных дел G20 в Индии. Также в сообщении говорится, что США сохраняют неизменную поддержку Украины.

Сайт KP.RU ранее писал о незапланированной личной встрече двух дипломатов, в ходе которой госсекретать США призвал Россию отменить решение о приостановке участия РФ в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Напомним, что МИД РФ уже сообщал о готовности к мирному урегулированию украинского кризиса, однако президент Зеленский на законодательном уровне запретил переговоры с Россией.