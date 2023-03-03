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НовостиВ мире3 марта 2023 13:46

Блинкен рассказал Киеву детали встречи с Лавровым

Госсекретарь Блинкен рассказал главе МИД Украины Кулебе о беседе с Лавровым на полях G20
Сергей ЧИКОВ
Блинкен рассказал Киеву детали встречи с Лавровым

Блинкен рассказал Киеву детали встречи с Лавровым

Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал о своей короткой беседе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях G20 министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе.

На сайте госдепа США появилось сообщение, в котором рассказано о встрече Блинкена с Кулебой, в рамках которой они обсудили недавнюю встречу госсекретаря с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время встречи министров иностранных дел G20 в Индии. Также в сообщении говорится, что США сохраняют неизменную поддержку Украины.

Сайт KP.RU ранее писал о незапланированной личной встрече двух дипломатов, в ходе которой госсекретать США призвал Россию отменить решение о приостановке участия РФ в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Напомним, что МИД РФ уже сообщал о готовности к мирному урегулированию украинского кризиса, однако президент Зеленский на законодательном уровне запретил переговоры с Россией.