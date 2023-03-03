СК завел уголовное дело о теракте после атак украинских диверсантов в Брянской области Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет России завел уголовное дело по факту атак украинских диверсантов на населенные пункты Брянской области. Идет расследование по статьям о теракте, посягательстве на жизнь правоохранителей и уничтожении имущества, сообщили в СК РФ.

Сейчас в Брянской области работают следователи, следователи-криминалисты и эксперты центрального аппарата правоохранительного ведомства. Они осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей и потерпевших, а также проводят другие мероприятия для выяснения всех обстоятельств произошедшего и выявления виновных.

В пресс-службе СКР сообщили, что следователи собирают доказательства преступлений украинских боевиков против мирного населения и сотрудников правоохранительных органов на территории сел Любечане и Сушаны Климовского района Брянской области.

Ранее в МИД РФ прокомментировали теракты, произошедшие 2 марта. Сообщается, что украинские диверсанты использовали для обстрела людей натовское оружие.