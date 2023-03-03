NYT: ВСУ провели штабные учения на американской базе в Германии Фото: REUTERS

Украинские военнослужащие провели штабные учения на военной базе в Германии, которая находится под юрисдикцией Пентагона. ВСУ отрабатывали, под руководством американских генералов, наступательные тактики, о чём сообщает американская газета New York Times.

По данным американской газеты, руководили штабными учениями высокопоставленные военные чины Пентагона, что подтвердил один из генералов - председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.

Милли отметил, что украинские военные, якобы, принимали участие в учениях для того, чтобы «самостоятельно определять, как им лучше действовать» в наступательных ситуациях, а также подготовиться к связанным с этим рискам. Детали учений и их результаты американский генерал комментировать отказался.

Ранее KP.RU сообщал о том, что 21 февраля 2023 года ВСУ начали военные учения в Чернобыле, недалеко от государственной границы Белоруссии.