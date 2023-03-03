Шмыгаль: Франция расшифровала записи черного ящика упавшего вертолета главы МВД Украины Фото: REUTERS

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на пресс-конференции о завершении расшифровки данных бортового самописца из вертолета, на котором разбился глава МВД Украины Денис Монастырский. Также Шмыгаль отметил, что следствие продолжается и призвал дождаться окончательных результатов.

Напомним, вертолет украинской госслужбы упал 18 января в Киевской области. При крушении погибли все, кто был на борту, включая главу МВД Украины Дениса Монастырского и его заместителя Евгения Енина. Всего на борту в момент катастрофы находилось девять человек. Помимо них в катастрофе погибли 14 человек, включая одного ребенка, еще 25 человек, среди которых 11 детей, получили ранения разной степени тяжести.

Как писал ранее сайт KP.RU, одна из основных версий причины трагедии - ошибка пилота, пилот летел слишком низко, несмотря на туман.