Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире3 марта 2023 14:32

Шмыгаль: Франция расшифровала записи черного ящика упавшего вертолета главы МВД Украины

Политик уточнил, что следствие продолжается
Сергей ЧИКОВ
Шмыгаль: Франция расшифровала записи черного ящика упавшего вертолета главы МВД Украины

Шмыгаль: Франция расшифровала записи черного ящика упавшего вертолета главы МВД Украины

Фото: REUTERS

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на пресс-конференции о завершении расшифровки данных бортового самописца из вертолета, на котором разбился глава МВД Украины Денис Монастырский. Также Шмыгаль отметил, что следствие продолжается и призвал дождаться окончательных результатов.

Напомним, вертолет украинской госслужбы упал 18 января в Киевской области. При крушении погибли все, кто был на борту, включая главу МВД Украины Дениса Монастырского и его заместителя Евгения Енина. Всего на борту в момент катастрофы находилось девять человек. Помимо них в катастрофе погибли 14 человек, включая одного ребенка, еще 25 человек, среди которых 11 детей, получили ранения разной степени тяжести.

Как писал ранее сайт KP.RU, одна из основных версий причины трагедии - ошибка пилота, пилот летел слишком низко, несмотря на туман.