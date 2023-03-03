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НовостиОбщество3 марта 2023 14:55

Пострадавшим при нападении в Брянской области выплатят по 500 тысяч рублей

Семь погибших получат компенсации в миллион рублей
Мила ГЕНЬ
Фото: кадр видео

Фото: кадр видео

Пострадавшим в результате нападения на села Брянской области выплатят по 500 тысяч рублей компенсации. Семьи погибших получат по миллиону рублей, сообщают РИА Новости со ссылкой на администрацию Климовского района.

В районной администрации отметили, что распоряжении о выплате компенсаций получившим вред здоровью граждане, а также семьям жертв терактов, подписал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Ранее сообщалось, что с Украины в Климовский район 2 марта проникла диверсионно-разведывательная группа. Боевики обстреляли легковой автомобиль. Два человека погибли, десятилетний ребенок ранен.

Президент РФ Владимир Путин назвал атаку украинских диверсантов терактом. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о террористическом акте, повреждении чужого имущества и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Также ранее в МИД России сообщили, что убийства были совершены из оружия НАТО, что позволяет говорить о западных странах как о соучастниках преступлений и спонсорах терроризма.