Reuters: Нитки взорванных «Северных потоков» временно законсервируют из-за отсутствия планов по ремонту Фото: REUTERS

Подводные газопроводы «Северный поток» и «Северный поток 2» будут временно законсервированы после теракта до их возможного возобновления работы в будущем. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники.

Как уверяют источники агентства, это связано с тем, что пока нет планов по ремонту трёх из четырёх ниток газопроводов, повреждённых взрывами. Несмотря на это, возможность возобновления их работы также не отметается. Другие источники уверяют, что в вопросе консервации присутствуют заинтересованные стороны.

Предполагается, что места разрывов будут изолированы и покрыты специальными материалами, предотвращающими коррозию из-за морской воды. Версию с консервацией трубопроводов косвенно подтверждает компания E.ON, владеющая долей в Nord Stream. Там отметили, что никаких решений по восстановлению повреждённых трубопроводов не принималось.

Ранее KP.RU сообщал о том, что американский журналист Херш объяснил подрыв «Северных потоков» тем, что США таким образом вынуждают Евросоюз поддерживать НАТО и поставлять вооружение Киеву.