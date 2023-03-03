СК наградил брянского мальчика Федю медалью «Доблесть и отвага» за спасение девочек при теракте Фото: Алексей БУЛАТОВ

По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина мальчика Федю, который спас двух девочек во время обстрела украинскими диверсантами их автомобиля, наградили медалью «Доблесть и отвага». Школьник проявил героизм и самоотверженность, подчеркнули в ведомстве.

В СКР рассказали, что во время нападения террористов Федор помог выйти младшим девочкам из машины через заднюю дверь и скомандовал им бежать в лес. В этот момент диверсанты вновь открыли огонь, уже по детям. Федю ранили, но он все равно смог проводить девочек через лес, поймать попутную машину и доехать до безопасного места.

— Смелость и решительность Фёдора спасли жизнь детям, оказавшимся в опасности, — почеркнули в следственном комитете.

Ранее СКР возбудил уголовное дело по факту атаки украинских диверсантов на села Брянской области. Идет расследование по статьям о терроризме, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и уничтожении чужого имущества.