Мама рассказала про мальчика Федю, спасшего двух девочек от террористов в Брянской области, фото: скриншот из видео

Мама 10-летнего Феди, который спас двоих девочек от обстрела украинских террористов в Брянской области, смогла навестить находящегося в реанимации сына. Юный герой, до этого мужественно державшийся, заплакал рядом с матерью. Об этом сообщает KP.RU.

Трогательная сцена встречи матери и раненого киевскими боевиками сына состоялась 3 марта 2023 года. Федю ранили проникшие в Брянскую область диверсанты ВСУ, но мужественный мальчик сумел вытащить из-под обстрела двух девочек и спасти их. Его доставили в больницу, где операцию делала целая бригада торрокальных абдоминальных хирургов. На следующий день к Фёдору пустили мать, повидаться.

Женщина рассказала, что это уже третий день рождения её сына. Прежде они едва не потеряли Фёдора, когда его ударило током из-за замкнувшего кабеля. Теперь ребёнок снова оказался в реанимации, но благодаря усилиям врачей - идёт на поправку. Уже ест, а через день должен начать самостоятельно передвигаться.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Федю представят к награде. Губернатор Брянской области Александр Богомаз пообещал вручить юному герою медаль «За отвагу», как только он будет выписан из больницы.