В Самарской области Денис Матуров и Дмитрий Азаров приняли участие в запуске новой модели LADA Vesta NG

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Фото: Егор Алеев/ТАСС

В Самарской области губернатор Дмитрий Азаров и заместитель Председателя Правительства - Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров приняли участие в торжественном запуске новой модели LADA Vesta NG. Старт серийного производства прошел на АО «АВТОВАЗ» в Тольятти.

Завод активно инвестирует в развитие собственного технологичного производства. Например, в цеху сварки флагманской модели используются отечественные программируемые беспилотники, курсирующие по магнитной ленте и перемещающие грузы весом до 1200 кг.

В 2022 году АВТОВАЗу удалось локализовать почти все ключевые комплектующие для производства LADA Vesta – двигатель, коробку передач, кузовные детали и другие.

Новую модель оснастили фронтальными подушками безопасности, системой АБС, кондиционером, а также установили светодиодную оптику, обогрев ветрового стекла, зеркал, передних сидений, парктроник, мультимедийную систему с управлением на руле и на сенсорном экране и 17-дюймовые легко-сплавные диски.

- Сегодня действительно знаменательный день не только для многотысячного коллектива АВТОВАЗа, но и для Самарской области, для всего российского автопрома - выпуск обновленной «Лады Весты». Многие скептики говорили о том, что вряд ли это получится. Коллектив АВТОВАЗа смог сделать, и в очень короткие сроки - при всех тех ограничениях, с которыми столкнулись в прошлом году, - отметил Денис Мантуров.

Помимо этого, министр подчеркнул, что в планах предприятия выйти на объем порядка 400 тысяч автомобилей в этом году. «АВТОВАЗ» рассчитывает, что новые автомобили поступят в салоны более 300 дилерских центров уже в мае текущего года.

Губернатор Дмитрий Азаров также поблагодарил коллектив предприятия за ударный труд, позволивший автомобилестроительному комплексу региона вновь выйти на траекторию уверенного развития.

Достичь такого результата стало возможным благодаря поддержке завода со стороны Президента РФ Владимира Путина.

- Уверен, что этот новый продукт, продукт нового поколения автолюбители примут и спрос на него будет велик, - считает губернатор Самарской области.