Пострадавшему при нападении украинских диверсантов мужчине в Брянской области оказали необходимую помощь Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

При нападении украинских террористов на брянские села кроме мальчика огнестрельное ранение получил один мужчина, передает РИА Новости со ссылкой на администрацию Климовского района Брянской области. Сейчас ему уже оказана помощь.

Таким образом, к настоящему моменту известно о двух погибших и двух пострадавших в результате атаки украинских боевиков. По распоряжению губернатора области им выплатят компенсации — раненые люди получат по 500 тысяч рублей, а семьям убитым перечислят по миллиону.

Напомним, 2 марта украинская ДРГ проникла на территорию Климовского района Брянской области. Там боевики совершили несколько терактов, в результате которых загорелся жилой дом в Сушанах. В селе Любечане украинские диверсанты обстреляли легковой автомобиль, в котором находились дети. Мальчик, которого в результате атаки, ранили, смог спасти двух младших девочек, уведя их в лес.

Также на территории Климовского района нашли несколько взрывных устройств.

Возбуждено уголовное дело о теракте, посягательстве на жизнь и здоровье сотрудников правоохранительных органов и уничтожении чужого имущества.