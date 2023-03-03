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НовостиПолитика3 марта 2023 16:44

Мэр Енакиева сообщил, что пилоты упавшего в городе самолета выжили

Летчики катапультировались
Мила ГЕНЬ
Пилоты упавшего в Енакиево самолета катапультировались, воздушное судно полностью сгорело Фото: телеграм-канал Романа Храменкова

Пилоты упавшего в Енакиево самолета катапультировались, воздушное судно полностью сгорело Фото: телеграм-канал Романа Храменкова

Мэр Енакиева Роман Храменков сообщил, что пилоты упавшего в ДНР самолета выжили. Летчики смогли успешно катапультироваться. Об этом глава города рассказал ТАСС.

Катапультироваться смогли оба пилота. Таким образом, выжил весь экипаж воздушного судна. Однако что сейчас с ними, неизвестно.

Ранее сообщалось, что над территорией Енакиева был сбит самолет. Уже выяснили, что борт был военным. На место падения выехали экстренные службы. Идет разбирательство.

Пострадавших среди населения нет. Самолет упал в поле. Сообщалось, что над местом падения самолета поднимается густой дым. Горожан призывали покинуть улицы и временно укрыться в помещениях.