Мэр Енакиева сообщил, что пилоты упавшего в городе самолета выжили

Пилоты упавшего в Енакиево самолета катапультировались, воздушное судно полностью сгорело Фото: телеграм-канал Романа Храменкова

Мэр Енакиева Роман Храменков сообщил, что пилоты упавшего в ДНР самолета выжили. Летчики смогли успешно катапультироваться. Об этом глава города рассказал ТАСС.

Катапультироваться смогли оба пилота. Таким образом, выжил весь экипаж воздушного судна. Однако что сейчас с ними, неизвестно.

Ранее сообщалось, что над территорией Енакиева был сбит самолет. Уже выяснили, что борт был военным. На место падения выехали экстренные службы. Идет разбирательство.

Пострадавших среди населения нет. Самолет упал в поле. Сообщалось, что над местом падения самолета поднимается густой дым. Горожан призывали покинуть улицы и временно укрыться в помещениях.