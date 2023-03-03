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НовостиЭкономика3 марта 2023 17:15

Сообщения о выходе ОАЭ из ОПЕК спровоцировали снижение цен на нефть в мире

Мировые цены на нефть начали снижаться после сообщений о возможном выходе ОАЭ из ОПЕК
Сергей КУДРИН
Сообщения о выходе ОАЭ из ОПЕК спровоцировали снижение цен на нефть в мире

Сообщения о выходе ОАЭ из ОПЕК спровоцировали снижение цен на нефть в мире

Фото: REUTERS

Мировые цены на нефть начали резко снижаться после того, как издание Wall Street Journal сообщило о возможном выходе Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК. Как заявили в газете, ссылаясь на неких арабских чиновников, подобные разговоры сейчас ведутся во власти ОАЭ.

По мнению американских журналистов, решение о выходе ОАЭ из ОПЕК так сильно потрясёт картель, значительно навредив его влиянию в мире. Эта статья сразу повлияла на стоимость нефти, обрушив цены фьючерсов. Так, нефть марки Brent подешевела на 2,1 %, до 82,97 долларов США за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI подешевели до 76,4 долларов (-2,25 %).

Также WSJ отмечают, что ОПЕК значительно ограничивает добычу нефти в Эмиратах, что не нравится местной власти, и урезает доходы от продажи ресурсов. ОАЭ уже давно настаивали на наращивании добычи, однако им активно мешала Саудовская Аравия.

Ранее KP.RU сообщал о том, что добыча нефти в России вновь выровнялась, вернувшись к досанкционному уровню в феврале 2023 года. Рост, по сравнению с 2022 годом, составил 2 %.