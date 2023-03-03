Ортопед назвал причины боли в коленях Фото: Артем КИЛЬКИН

Врач-травматолог-ортопед клиники «Атлас» Василий Строганов в беседе с «Газетой.Ru» назвал возможные причины боли в коленях, указав о том, что это может появиться из-за повреждения структуры мениска, травмы, перегрузок, а также нестабильности сустава и истончения хряща.

Специалист отметил, что боль является сигналом о проблеме в организме, которую нужно устранить.

По его словам, если такая боль появилась при перегрузке, то необходимо наладить режим работы и отдыха или же пересмотреть рацион.

«Повреждение мениска - наиболее часто встречающаяся травма коленного сустава, которая может произойти при форсированном сгибе даже в бытовых ситуациях, например при спуске по лестнице, не говоря уже о занятиях спортом», - отметил он.

Строганов также указал на возможное истончение хряща, что происходит при артрозных изменениях, когда нужно комплексное обследование для того, чтобы определить причины повреждения сустава.

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