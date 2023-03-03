Гарантийное обслуживание iPad и MacBook временно приостановлено в России по решению Apple Фото: REUTERS

Корпорация Apple временно приостановила сервисное обслуживание ряда своей продукции на территории Российской Федерации, а именно - MacBook и iPad всех моделей. Об ограничениях сообщает «Интерфакс», со ссылкой на несколько крупных сервисных центров в России.

Так, в сервисном центре Fixed.one заявили, что Apple разослала письма, в которых объявила о прекращении гарантийного обслуживания планшетов и компьютеров. В ряде других сервисов, специализирующихся на продукции Apple, эту информацию подтвердили.

Например, в сервисном центре «Серсо» сообщили, что обслуживание приостановлено временно, и только в отношении вышеназванной продукции - смартфонов это не касается. Но и дату отмены временных ограничений не называют.

В самой же корпорации Apple заявили, что да, временно обслуживание iPad и MacBook прекратилось, в первую очередь из-за нехватки комплектующих. Отмена поставок в Россию делает невозможным качественный ремонт или замену техники.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Apple заплатила штраф в 906 млн рублей, по делу «Лаборатории Касперского». Напомним, речь там шла о нарушении антимонопольного законодательства.