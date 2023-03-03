Адвокат предупредил, что попытка припарковать чужую машину может обернуться уголовным делом Фото: Иван МАКЕЕВ

Адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько предупредил, что попытка припарковать чужую машину может обернуться серьезными проблемами.

Если посторонний человек садится за руль чужого авто, то он может быть обвинен в угоне. Такой вариант развития событий возможен, если владелец скажет, что не разрешал ему пользоваться своей машиной. э

Оправдание, что просто пытался припарковать авто, скорее всего, будут незначительны, только если не случилось что-то глобальное.

В УК предусмотрена статья 166, она как раз предусматривает наказание за управление ТС без цели хищения.

- Если собственник не давал водителю разрешения воспользоваться автомобилем, в этом есть состав преступления, — пояснил Радько «Газете.Ru».

Полицейские опросят владельца и всех участников инцидента, установят все обстоятельства случившегося.

Если необходимость сесть за руль была вызвана чуть ли не вопросом жизни и смерти, то можно рассчитывать на снисхождение. А вот если таких весомых аргументов нет, то стоит готовиться понести наказание.

По статье 166 УК РФ за угон варьируется штраф до 200 тыс.рублей или до пяти лет лишения свободы. Если речь идет о предварительном сговоре и причинении насилия, то наказание может увеличиться до 12 лет.

Тем временем, в России предложили идею создания индустрии восстановления и использования бывших ранее в эксплуатации автозапчастей. В комментарии ФАН депутат, член Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры от фракции «Единая Россия» Александр Толмачев оценил данное предложение.

А реализация сертифицированных автомобилей с пробегом в минувшем 2022 году в России упала еще ниже, чем количество подержанных машин, проданных через официальных дилеров, пишет газета "Известия".

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин высказался об упрощенных правилах выпуска машин.

- Эти машины уже давно в продаже, но покупаются в меньших объемах, чем прогнозировалось, поэтому автопроизводители вынуждены были скорректировать планы выпуска на 2023 год, - цитирует его слова RT.