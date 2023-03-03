Стилист Соколенко посоветовала модницам отказаться весной от очков формы "кошачий глаз" и курток с мехом Фото: Михаил ФРОЛОВ

На календаре весна, а это значит, что пора задумываться о смене зимнего гардероба. Стилист Ольга Соколенко посоветовала отказаться от ряда вещей, чтобы не выглядеть нелепо.

Прежде всего, прошло время коротких курток без застежек, бриджей и курток с мехом – эти предметы гардероба вышли из моды.

Списать стоит бриджи-джоггеры на более актуальные модели – это бриджи-парашюты или с накладными карманами. Время болеро тоже ушло.

- Но есть разница между укороченными вариантами и вариантами в стиле балеткора с длинными рукавами — последние в моде, — сказала стилист «Газете.Ru».

Куртка с мехом допустима только в одном случае – если она выполнена в винтажном стиле.

- В моде оверсайз-куртки, которые напоминают бомбер, — поделилась стилист.

Очки формы «кошачьи глаза» в металлической оправе с градиентными стеклами, узкие бархатные чокеры и серьги-кисточки тоже уходят. На их место придет бижутерия с морскими мотивами.

Некоторые вещи позволяют спрятать недостатки фигуры. Дизайнер Валерия Утушкина объяснила, какая одежда позволит скрыть проблемные зоны.

В качестве универсального решения для любой фигуры специалист назвала классический костюм. По мнению Утушкиной, пиджак и брюки вытягивают силуэт. Если покрой приталенный, это сделает силуэт более гармоничным, пишет ФАН.

А стилист Анна Кустова посоветовала не в праздничные дни надевать одежду темных оттенков. Лучше всего примерить на себя что-то в пастельных тонах. Это все то, что связано с весенним настроением: розовый, голубой, желтый, цвет неба, зеленый — такие оттенки хорошо использовать в образах весны и праздника. Кустова рекомендует посмотреть на букеты цветов и вытянуть оттуда природные цветовые сочетания, сообщает Пятый канал.

Эстетика нулевых остается главной тенденцией в мире моды, и в предстоящем весенне-летнем сезоне она сохранит свою актуальность. Об этом рассказала «Известиям» стилист бренда Ksenia Knyazeva, персональный стилист Мария Свердликова.