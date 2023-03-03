Депутат Горячева предложили упростить правила проведения ЕГЭ в России Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Госдуме выступили с инициативой упростить ЕГЭ. Несмотря на то, что Россия вышла из Болонской системы, изменений в формате экзамена пока не ожидается. Регламент поступления в вузы так же изменен не будет, так что пока все останется в действующем формате.

- ЕГЭ не идеален, но лучшего инструмента пока не придумали. Не нужно снова изобретать велосипед, а нужно модернизировать тот, что имеем сейчас, – заявила первый заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Депутат отметил, что ключевая задача снять психологическую нагрузку на школьников. Ведь во время ЕГЭ многим выпускникам становится плохо. Из-за чрезмерного волнения они не способны показать хорошие результаты и стартовые условия бывают смазаны.

В связи с этим парламентария предлагает допускать до пересдачи всех детей, которые недовольны полученным баллом.

- Это сильно поможет снять напряжение, а значит, и улучшить свой результат, – заключила политик.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев подтвердил РИА Новостям, что отмены ЕГЭ в стране не ожидается.

А в своем послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил вернуться к базовой программе обучения в вузах. Срок получения высшего образования может составить от 4 до 6 лет, пишет РИАМО.

Позже глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков пояснил, что аспирантура в России сохранится как отдельный вид подготовки кадров для исследований и разработок, передает Москва 24.

Рособрнадзор прорабатывает для выпускников школ в Курской, Белгородской и Брянской областей России возможность получения аттестатов по итогам текущих оценок, без сдачи единого государственного экзамена, пишет газета "Известия".