Посол России в США Антонов заявил об ответственности американцев за теракт в Брянской области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Анатолий Антонов, посол России в Соединённых Штатах Америки, открыто назвал ответственными за теракт в Брянской области именно американских чиновников. Всё потому, уверен Антонов, что террористы были вдохновлены безмерной поддержкой Белого дома. Об этом он сообщил в пятницу, 3 марта 2023 года, во время беседы с журналистами.

Как отметил российский дипломат, каждая поставка американского оружия в Киев делает украинских националистов всё более озверевшими и уверенными в своей вседозволенности. В результате они идут на бесчеловечные поступки, такие как нападение на мирных людей в Брянской области, стрельбу в детей и женщин.

Антонов отдельно подчеркнул, что Вашингтон стоит за накачкой оружием киевских боевиков, и следовательно - напрямую ответственен за их действия. Кровь жертв террористов - на руках американского истеблишмента.

Ранее KP.RU сообщал о том, что 3 марта 2023 года США выделили Киеву очередной пакет военной помощи, общей суммой на 400 млн долларов.