В Брянске на телебашне в поддержку мальчика Федора зажгли подсветку

Брянская область. Сотрудник МВД РФ на посту в селе Сачковичи. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

В Брянске на телевизионной башне в поддержку 10-летнего Феди, спасшего 2 марта двух девочек от обстрела украинских боевиков, зажгли подсветку.

Помимо подсветки телебашни, запущена бегущая строка со словами поддержки в адрес юного героя: «Фёдор, ты - наш герой!».

Как писал сайт KP.RU, 2 марта 2023 года губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке украинской ДРГ на территорию Климовского района в село Любечане, а также сообщил, что при обстреле машины со стороны ДРГ погибли двое человек и был ранен ребенок.

Глава региона навестил Федю в больнице и рассказал, что сейчас мальчик находится «в надежных руках», ему провели «уникальную многочасовую операцию», извлекая пулю. По его словам, ребенок «держится мужественно, не жалуется», а напротив «сам старается приободрить маму». Оба старших брата Федора защищают Россию, участвуя в специальной военной операции.

По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина мальчика Федю за проявленный героизм и самоотверженность наградили медалью «Доблесть и отвага».

В СКР рассказали, что во время нападения террористов Федор помог выйти младшим девочкам из машины через заднюю дверь и скомандовал им бежать в лес. В этот момент диверсанты вновь открыли огонь, уже по детям. Федю ранили, но он все равно смог проводить девочек через лес, поймать попутную машину и доехать до безопасного места.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что и в Кремле, и президент восхищены героическим поступком мальчика. Вся страна гордится им.

Он уточнил, что его героизм будет отмечен.