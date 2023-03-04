FT: Украине критически не хватает артиллерийских снарядов Фото: Александр КОЦ

Украина призвала ЕС отправлять ей 250 тысяч артиллерийских снарядов в месяц, об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на письмо министра обороны Украины Резникова.

«Украина призвала ЕС отправлять Киеву 250 тысяч артиллерийских снарядов в месяц, чтобы восполнить критическую нехватку, которая, как она предупреждает, ограничивает продвижение на поле боя», - говорится в статье.

Резников указывал, что украинские войска используют только 20% от того количества снарядов, что они могли бы применять, если бы не дефицит припасов.

По его словам, Украина в месяц тратит в среднем 110 тысяч снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров.

«По нашим оценкам, для успешного выполнения боевых задач минимальная потребность составляет… 356,4 тысячи снарядов в месяц», - уточнил Резников.

Как писал сайт KP.RU, военный эксперт Илья Крамник заявил, что в странах НАТО истощаются запасы вооружения. В случае большой войны во многих странах альянса боеприпасы закончатся буквально через несколько дней.

«Больше всего оружия было в странах Восточной Европы, где были накоплены большие запасы со времен Варшавского договора, и это позволило осуществлять значительные поставки в прошлом году. Но и эти запасы тоже подходят к концу», - сказал Крамник.

Восполнение запасов займет несколько лет. Возможно, кто-то сможет справиться за 2-3 года, а некоторым странам потребуется не меньше 10 лет.

3 марта 2023 года Евгений Пригожин сообщил о практически полном окружении города Артемовск (Бахмут) в Донецкой Народной Республике.

«Подразделения ЧВК «Вагнер» практически окружили Бахмут, осталась одна дорога», - заявил он.

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