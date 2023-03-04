Глава Европарламента Метсола вновь прибыла на Украину Фото: REUTERS

Глава Европейского парламента Роберта Метсола заявила в Twitter, что снова прибыла на Украину.

«Хорошо вернуться на Украину», - написала Метсола, прикрепив к сообщению свое фото на темном, едва различимом фоне.

Она отметила, что «хорошо быть с теми, кто пожертвовал всем ради наших ценностей».

Еврочиновница не объявляла заранее о своей поездке в Киев - якобы, по соображениям безопасности.

Как писал сайт KP.RU, 23 ноября 2022 года Метсола заявила об инициативе вместе с ассоциацией крупнейших городов Европы по сбору электрогенераторов для нужд Украины.

«Совместно с европейскими городами мы обеспечим массовые поставки электрогенераторов», - сообщила Метсола.

Планировалось, что крупнейшими европейскими городами будут предоставлены сотни электрогенераторов, в том числе и промышленных, которые при координации Еврокомиссии будут отправлены Украине.

Ранее Роберта Метсола заявляла, что государства, которые стремятся вступить в ЕС, должны ввести санкции против России.

При этом, Москва неоднократно заявляла, что незаконные рестрикции в отношении РФ вредят самому Западу и всей мировой экономике.

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