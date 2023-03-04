Захарова прокомментировала оговорку Жан-Пьер о вызовах от «Российской Народной Республики» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала оговорку пресс-секретаря Белого дома, которая в своей речи заявила о вызовах, созданных «Российской Народной Республикой».

«Зомби-апокалипсис», - написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя видео с Жан-Пьер, переименовавшей Россию.

Как писал сайт KP.RU, ранее Карин Жан-Пьер оговорилась во время брифинга и назвала Российскую Федерацию - Российской Народной Республикой.

«Лидеры обсудят вызовы, которым подвергается международная безопасность, включая те, что США и Европе бросила Российская Народная Республика», - сказала она.

Зрители телеканала Fox News высмеивали слова Карин Жан-Пьер о коммуникативных навыках Джо Байдена, которого она назвала «лучшим коммуникатором», который есть в Белом доме.

Зрители ожидали, когда Байден «порадует» всех «рассказами о своей битве с враждебными инопланетянами».