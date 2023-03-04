РТРС: Посол Британии в Сербии на встрече с Вучичем устроила провокацию, надев платок с гимном Украины Фото: соцсети

Посол Великобритании в Сербии Шэн Маклауд на встрече с президентом республики Александром Вучичем устроила провокацию, повязав на шею платок со словами гимна Украины, говорится на сайте телеканала РТРС.

«Этот нетипичный для дипломатов поступок можно интерпретировать как попытку провокации и недипломатичный жест в адрес официального Белграда», - сказано в сюжете телеканала.

На опубликованных со встречи в сербской столице фотографиях видно, что на сине-желтом платке посла написаны строки из украинского гимна.

Как писал сайт KP.RU, 1 марта 2023 года Мария Захарова заявила, что в Москве обеспокоены данными о том, что провокация Киева при помощи радиоактивных материалов может произойти около Приднестровья, вокруг которого сейчас нагнетается напряженность.

По ее словам, контейнеры с радиоактивным веществом «Калифорний-252», доставили в порты Одессы в феврале 2023 года, о чем говорили украинские интернет-ресурсы и соцсети.

Захарова уточнила, что во время приема грузов была отключена система радиоактивного мониторинга.

«Предостерегаем киевский режим и его западных спонсоров от любых необдуманных действий, ставящих под угрозу жизни и здоровье тысяч мирных жителей», - заявила дипломат, указав на желание Киева добиться эскалации конфликта.