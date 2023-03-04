Inews: Еще один британский наемник погиб на Украине Фото: REUTERS

На Украине в феврале текущего года погиб еще один британский наемник, об этом сообщило издание inews.

«Британский доброволец, который доставлял оружие и припасы военным на передовой на Украине, погиб в прошлом месяце...», - говорится в сообщении.

В публикации отметили, что «неназванный британец из района Ливерпуля отправился в зону боевых действий в апреле прошлого года».

По данным газеты, наемник был участником интернационального легиона Украины.

В МИД Британии подтвердили гибель наемника на Украине.

Как писал сайт KP.RU, в марте 2022 года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что направление наемников и военной техники с Запада на Украину спровоцирует катастрофическое развитие ситуации не только в незалежной, но и в странах Североатлантического альянса.

28 апреля 2022 года Захарова сообщала, что на территорию Украины стеклось около 7 тысяч наемников.

26 февраля 2023 года бывший советник главы Минобороны США Дуглас Макгрегор заявил, что в ходе боевых действий на Украине польский корпус наемников потерял около 2,5 тысячи человек.