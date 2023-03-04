Российская артиллерия держит под огнем все пути снабжения и отхода ВСУ из Артемовска Фото: Александр КОЦ

Все пути снабжения и отхода ВСУ из Артемовска находятся в зоне огневого поражения российской артиллерии, об этом сообщил РИА Новости боец подразделения «Вагнер».

«…Все подъездные пути, которые находятся севернее Артемовска (старое название Бахмут – прим.), мы видим, по этим... уже не проехать, не пройти, как хотелось бы противнику», - заявил собеседник.

Военнослужащий уточнил, что сейчас российские силы отрезают украинскую армию от путей снабжения из Часова Яра.

По словам бойца, «артиллерия работает постоянно, какое-то движение замечается, сразу туда отрабатывается - у них проблемы».

«Распутица большая: тяжелая техника вязнет, застревает. Где она застряла, туда едет вторая, и это отличная мишень. Вообще, все дороги простреливаются к Бахмуту», - пояснил собеседник.

Как писал сайт KP.RU, 3 марта 2023 года Евгений Пригожин в видеообращении заявил о практически полном окружении города Артемовска в ДНР.

«Подразделения ЧВК «Вагнер» практически окружили Бахмут, осталась одна дорога», - заявил он.

Пригожин также призвал Зеленского дать возможность старикам и детям без препятствий покинуть Артемовск.

Командир подразделения ВСУ «Птицы Мадьяра» заявил, что получил приказ немедленно покинуть Артемовск.

Он подчеркнул, что ситуация для ВСУ в городе критическая.

20 февраля 2023 года Зеленский в интервью итальянской газете заявлял, что ВСУ не собираются защищать Артемовск любой ценой и до последнего солдата.