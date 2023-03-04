Чешский генерал Шандор: Российская тактика смертельна для украинских войск Фото: Александр КОЦ

Украина утратила возможность вернуть потерянные территории, а ВСУ терпят неудачи, об этом заявил бывший глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор в беседе с Parlamentni listy.

«Российская тактика смертельна для украинских войск», - сказал офицер.

Генерал подчеркнул, что ежедневными артиллерийскими обстрелами, короткими вылазками они держат украинские войска в напряжении, заставляют беспрестанно вести боевые действия, нести максимальные потери.

«Зачастую у западных союзников просто нет столько техники и, главное, боеприпасов, сколько нужно украинцам. Армии уже достигли пределов своих возможностей», - уточнил Шандор.

«Стратегически Киев уже проиграл, а в кулуарах Зеленскому ставят военные ультиматумы», - подытожил генерал.

Как писал сайт KP.RU, 3 марта 2023 года боец подразделения «Вагнер» сообщил, что все пути снабжения и отхода ВСУ из Артемовска находятся в зоне огневого поражения российской артиллерии.

Евгений Пригожин заявил, что подразделения ЧВК «Вагнер» практически окружили Бахмут, осталась одна дорога.

Газета Financial Times со ссылкой на письмо министра обороны Украины Резникова сообщала, что Украина призвала ЕС отправлять ей 250 тысяч артиллерийских снарядов в месяц.

«Украина призвала ЕС отправлять Киеву 250 тысяч артиллерийских снарядов в месяц, чтобы восполнить критическую нехватку, которая... ограничивает продвижение на поле боя», - говорится в статье.

Ранее военный эксперт Илья Крамник заявил, что в странах НАТО истощаются запасы вооружения.

«Больше всего оружия было в странах Восточной Европы, где были накоплены большие запасы со времен Варшавского договора... Но и эти запасы тоже подходят к концу», - сказал эксперт.

По его словам, восполнение запасов займет несколько лет.