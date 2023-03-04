Американский журналист Блюменталь: избалованные бандеровцы винят Запад в подрыве поддержки Киева Фото: REUTERS

Украинцы обвиняют Запад в подрыве общественной поддержки Киева из-за проведения антивоенных митингов, об этом написал в Twitter обозреватель Gray Zone Макс Блюменталь.

Украинское издание опубликовало материал, в котором говорится, что акции против военной поддержки Киева «играют России на руку».

«Избалованные бандеровцы, клянчащие десятки миллиардов долларов у американских налогоплательщиков на поддержку своего коррумпированного имперского вассального режима, обвиняют нас», - заявил Блюменталь.

Он пояснил с иронией, что «мы «ставим под угрозу общественную поддержку Украины» проведением антивоенных митингов в Вашингтоне и Берлине».

Как писал сайт KP.RU, ранее Блюменталь заявил, что Киев вносит журналистов, которые раскрывали неудобную для украинских властей правду о Крыме, в «список смерти», однако средства массовой информации западных стран предпочитают замалчивать данный факт.

25 февраля 2023 года в центре Берлина проходила манифестация против поставок вооружений Киеву, в ней принимали участие более 25 тысяч человек.

В манифестации участвовали как представители левых, так и правых политических сил ФРГ. Люди несли баннеры с антивоенными надписями и призывами к правительству Германии остановить поставки оружия Украине.

26 февраля 2023 года российское диппредставительство в Берлине заявило, что провокация с установкой напротив посольства РФ в Германии подбитого российского танка не встретила понимания, поддержки и сочувствия граждан ФРГ.

Ранее посол РФ в США Игорь Гиренко заявил, что слова замглавы Госдепа США Виктории Нуланд о том, что Вашингтон поддерживает нанесение ударов ВСУ по Крыму, являются подтверждением вовлеченности Соединенных Штатов в украинский конфликт.