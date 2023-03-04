Американский журналист Блюменталь: избалованные бандеровцы винят Запад в подрыве поддержки Киева
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Украинцы обвиняют Запад в подрыве общественной поддержки Киева из-за проведения антивоенных митингов, об этом написал в Twitter обозреватель Gray Zone Макс Блюменталь.
Украинское издание опубликовало материал, в котором говорится, что акции против военной поддержки Киева «играют России на руку».
«Избалованные бандеровцы, клянчащие десятки миллиардов долларов у американских налогоплательщиков на поддержку своего коррумпированного имперского вассального режима, обвиняют нас», - заявил Блюменталь.
Он пояснил с иронией, что «мы «ставим под угрозу общественную поддержку Украины» проведением антивоенных митингов в Вашингтоне и Берлине».
Как писал сайт KP.RU, ранее Блюменталь заявил, что Киев вносит журналистов, которые раскрывали неудобную для украинских властей правду о Крыме, в «список смерти», однако средства массовой информации западных стран предпочитают замалчивать данный факт.
25 февраля 2023 года в центре Берлина проходила манифестация против поставок вооружений Киеву, в ней принимали участие более 25 тысяч человек.
В манифестации участвовали как представители левых, так и правых политических сил ФРГ. Люди несли баннеры с антивоенными надписями и призывами к правительству Германии остановить поставки оружия Украине.
26 февраля 2023 года российское диппредставительство в Берлине заявило, что провокация с установкой напротив посольства РФ в Германии подбитого российского танка не встретила понимания, поддержки и сочувствия граждан ФРГ.
Ранее посол РФ в США Игорь Гиренко заявил, что слова замглавы Госдепа США Виктории Нуланд о том, что Вашингтон поддерживает нанесение ударов ВСУ по Крыму, являются подтверждением вовлеченности Соединенных Штатов в украинский конфликт.