NI: Территория Украины превратится в руины из-за отказа Киева от переговоров Фото: REUTERS

Вся территория Украины превратится в руины, если Киев согласится на переговоры только после поражения ВСУ, об этом написал обозреватель National Interest Майкл Гай.

«Есть только два возможных исхода для Украины. Либо под контролем Киева останется большая часть страны, либо вся Украина превратится в руины, а ее руководство будет свергнуто», - сказал журналист.

Гай подчеркнул, что все зависит от того, в какой момент Киев согласится пойти на урегулирование конфликта: до или после поражения украинской армии.

«Продолжение поставок западного оружия Киеву приведет к тому, что украинцы еще дольше будут обманываться перед лицом, куда более серьезных опасностей», - подытожил обозреватель.

Как писал сайт KP.RU, преподаватель египетской Высшей военной академии Насера бригадный генерал Наср Салим заявил, что поставки западных вооружений на Украину имеют целью затянуть конфликт.

«НАТО и Украина хорошо знают, что нанести поражение России в ходе этой операции невозможно», - сказал Салим.

Ранее Мария Захарова заявила, что американское и другое западное оружие на Украине, а также обслуживающий его иностранный военный персонал являются законными целями для ударов российский вооруженных сил.

Она отметила, что если на Западе делают вид, что им об этом не известно, это их проблема.

Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что эскалация конфликта на Украине со стороны Запада – налицо, и рамок не видно. Мы видим, как против нас воюет все НАТО.