Посольство России назвало санкции США по делу Кара-Мурзы* вмешательством во внутренние дела Фото: соцсети

Посольство России назвало санкции США против российских граждан, работающих в системе юстиции, как вмешательство во внутренние дела, об этом заявил пресс-секретарь российской дипмиссии Игорь Гиренко.

«Расцениваем введенные 3 марта Вашингтоном санкции против ряда российских должностных лиц под предлогом их якобы причастности к нарушению прав Владимира Кара-Мурзы* как вмешательство во внутренние дела нашей страны с целью воспрепятствовать правосудию», - сказал Гиренко.

Он подчеркнул, что «то, с какой одержимостью здесь штампуют антироссийские рестрикции, отражает бессильную злобу правящих кругов США из-за неспособности заставить подчиниться их воле».

«Властям Соединенных Штатов вместо размахивания санкционной дубиной пора бы соприкоснуться с реальностью и обратить внимание на плачевную ситуацию в области прав и свобод человека у себя дома», - резюмировал дипломат.

Как писал сайт KP.RU, 3 марта 2023 года США снова расширили санкционные списки, включив в них ещё шесть человек с российским гражданством. Под американскими санкциями оказались чиновники, судьи и сотрудники Следственного комитета РФ.

Минфин США заявил, что в расширенные санкционные списки попали: замминистра юстиции России Олег Свириденко, судья Басманного суда Елена Ленская, а также следователь по особо важным делам СК РФ Андрей Задачин. Имена других троих попавших в чёрные списки не озвучивались.

Напомним, 22 апреля 2022 года суд арестовал журналиста и блогера Владимира Кара-Мурзу* по ходатайству Следственного комитета.

Владимир Кара-Мурза проходил обвиняемым по делу о дискредитации Вооруженных Сил Российской Федерации.

6 октября 2022 года оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза* стал фигурантом уголовного дела о госизмене.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.