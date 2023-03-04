Что произошло в ночь на 4 марта

Путин подписал указ о сделках с ценными бумагами, купленными у недружественных иностранцев Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал указ об особенностях сделок с ценными бумагами российских эмитентов, приобретенными у нерезидентов из недружественных государств после 1 марта 2022 года.

Положения документа регулируют операции, при которых ценные бумаги либо бумаги иностранных эмитентов, удостоверяющие права в отношении акций российских АО, «приобретены после 1 марта прошлого года у лиц недружественных иностранных государств» и зачислены на счет в российском депозитарии.

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