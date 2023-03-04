В США рассказали, как Вашингтон ошибся в 90-е годы в отношениях с Москвой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон еще в 1990-е годы совершил несколько ошибок в отношениях с Москвой, что в конечном счете привело к негативным последствиям в мире и к конфликту с Россией. Такое мнение высказал американский экономист Джеффри Сакс.

Экономист назвал причиной существующих сегодня проблем сформировавшееся ощущение у лидеров США после 1991 года, что в мире сложился однополярный мир, где Вашингтон может делать все, что пожелает.

«И это включает в себя базирование вооруженных сил там, где они хотят и когда хотят, заключая договоры и выходя из них, когда хотят и где хотят, без серьезных последствий», - заявил он в интервью изданию The New Yorker.

Сакс отметил, что еще при идее первого этапа расширения альянса Североатлантического альянса многие влиятельные люди выступили против президента США Билла Клинтона, называя это ошибкой, а также предупреждая, что такие решения приведут в будущем к новой холодной войне.

Напомним, накануне офицер Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в отставке Филип Джиральди заявил, что президент России Владимир Путин предлагает миру лучшую модель отношений, чем США.