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НовостиВ мире4 марта 2023 4:48

В Еврокомиссии призвали перейти к экономике военного времени

Еврокомиссар Бретон призвал ЕС перейти к модели экономики военного времени
Елизавета КУЗНЕЦОВА
В Еврокомиссии призвали перейти к экономике военного времени

В Еврокомиссии призвали перейти к экономике военного времени

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Оборонной промышленности Европейского союза нужно перейти к модели экономики военного времени. Такое заявление сделал еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон в беседе с Financial Times.

«Я считаю, что пришло время, чтобы европейская оборонная промышленность перешла к модели экономики военного времени, чтобы удовлетворить наши потребности в оборонном производстве», - заявил еврокомиссар.

Бретон указал на необходимость наращивания производства боеприпасов для того, чтобы «справиться с реалиями конфликта высокой интенсивности».

Сообщается о том, что Бретон оказывает давление на финансовые учреждения, часть из которых не содействуют оружейными компаниями, для увеличения кредитования подобных фирм.

Напомним, в четверг, 3 марта, Министерство обороны Чехии призвало Европейский союз и Североатлантический альянс готовиться к масштабному и длительному военному конфликту. В чешском военном ведомства также заявили о необходимости предоставить Киеву больше вооружения.