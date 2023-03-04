Рекордный уровень микотоксинов образовался в российской кукурузе сезона 2022-2023 годов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько в ходе заседания «Росптицесоюза» сказал о том, что содержание микотоксинов в российской кукурузе сезона 2022-2023 годов «пробивает все возможные и невозможные рекорды». Об этом пишут «Ведомости».

Данные токсины имеют природное происхождение и поражают сельскохозяйственные культуры, а также создают риски для здоровья птиц и скота.

Рылько не назвал точный уровень содержания микотоксинов, однако технический регламент Таможенного союза имеет максимальные значения от 0,02 до 1 мг на 1 кг, зависимо от вида микотоксина.

По словам Рылько, причиной таких изменений стали сложности с уборкой урожая в центрально части России, Поволжье и Западной Сибири. На фоне неблагоприятных погодных условий кукуруза долгое время была на полях.

«Ее много, но с ней серьезные проблемы», - заявил гендиректор института.

Днем ранее, 3 марта, губернатор Василий Орлов заявил о создании в Амурской области элеватора для кукурузы, заявив, что это имеет «стратегическое значение для развития аграрного сектора».