Журналист Global Times назвал способ США решать проблемы психозом и печалью Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Попытки Вашингтона решить все свои проблемы при помощи военной силы неразумны и не приведут ни к чему хорошему. Об этом пишет Global Times.

«Идея Вашингтона о том, что единственный способ решения проблем - использование военной силы, это печаль и психоз», - сказано в публикации, где США сравнили с «гигантским молотком», для которого есть только один способ разрешения проблем - забивать гвозди, используя военную мощь.

Среди политических способов Вашингтона в статье также называют введение санкционных ограничений, которые, как отмечают авторы материала, приводят к смерти миллионов людей, в особенности бедных, стариков и детей, поскольку данные демографические группы наиболее подвержены последствиям ограничений.

Отмечается также желание США использовать украинский и тайваньский конфликты в виде инструмента в попытках сузить сферы влияния Москвы и Пекина.

Напомним, ранее журналист американского портала The American Conservative заявил о намерении Вашингтона создать на Украине «второй Афганистан» для борьбы с Москвой.