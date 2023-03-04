Один рабочий погиб при обрушении строительных лесов в Москве. Фото: Прокуратура Фото: Telegram

В Москве рано утром в субботу, 4 марта, один рабочий погиб при обрушении строительных лесов, а также металлоконструкций на объекте, который находится на улице Лобачевского. Об этом сообщили в прокуратуре, где также заявили, что травмы получили еще два человека, которых госпитализировали в московскую больницу.

«По предварительным данным, в результате 1 человек погиб, еще двое госпитализированы. В настоящее время идет разбор обрушившейся конструкции», - сказано в заявлении ведомства, которое опубликовано в Telegram-канале.

Сообщается, что сейчас обрушившиеся конструкции разбирают сотрудники экстренных служб. На месте происшествия находятся правоохранители, работу которых координирует заместитель Никулинского межрайонного прокурора Артем Вавилов.

По факту обрушения строительных лесов началась проверка и на данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.