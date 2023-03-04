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НовостиЗвезды4 марта 2023 8:00

Минкультуры не одобрило прокат ввезенных через Белоруссию зарубежных фильмов

В ведомстве заметили, что без согласия правообладателя это является нарушением
Сергей ЧИКОВ
Сенаторы предлагали в некоторых случаях выдавать прокатное удостоверение на фильмы без согласия правообладателя в случае

Сенаторы предлагали в некоторых случаях выдавать прокатное удостоверение на фильмы без согласия правообладателя в случае

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Министерстве культуры России ответили на запрос первого зампреда комитета Совета Федерации по экономической политике Алексея Синицына о показе зарубежных фильмов ввезенных через Белоруссию.

«Публичный показ или иная форма коммерциализации аудиовизуального произведения без согласия правообладателя является нарушением исключительного права», — заявило министерство.

Напомним, ранее в России появилась инициатива о выдаче прокатных удостоверений фильмам, ввезенным на территории России через Белоруссию. Сенаторы предлагали выдавать прокатное удостоверение на фильмы без согласия правообладателя в случае, если правообладатель - иностранное лицо из недружественного государства и если он отказался от выдачи лицензии на показ картины на территории РФ.

Недавно сайт KP.RU также рассказывал об инициативе Совета Федерации по отмене штрафов для кинотеатров за показ зарубежных фильмов без прокатного удостоверения. Данная мера была предложена для сохранения отрасли без дополнительных мер поддержки, сохранности занятости и поступления налогов.