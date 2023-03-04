России необходима национальная стратегия сохранения биоразнообразия

Тема биологического разнообразия для нашей страны весьма актуальна. Фото: Игорь ГЕРАСИМЧУК

Круглый стол «Экономика биоразнообразия и использование природных решений по итогам Конференции ООН по биоразнообразию (COP15)» состоялся в конце февраля. Основным фокусом обсуждений стали принятая в декабре 2022 года Куньминско-Монреальская глобальная рамочная программа в области биоразнообразия, а также текущее участие России в Конвенции о биологическом разнообразии.

Тема для нашей страны весьма актуальна, недаром в ее обсуждении приняли участие представители Программы ООН по окружающей среде, Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, Администрации Президента РФ, Министерства иностранных дел и Министерства природных ресурсов и экологии России, Федерального агентства лесного хозяйства, Федерального агентства по надзору в сфере природопользования, общественных организаций и научных кругов.

В итоге программа как основополагающий документ всей глобальной повестки в области биоразнообразия будет представлена в 2023 году на одобрение для всеобщего использования на Генеральной ассамблее ООН.

Ее основные цели на период до 2050 года: справедливое и равноправное распределение выгод от использования генетических ресурсов, включая цифровые генетические последовательности.

- Тема биоразнообразия крайне важна. Это одна из ключевых тем в вопросе устойчивого развития, ее актуальность сложно переоценить, особенно в связи с принятием в декабре в Монреале конвенции о биологическом разнообразии, — подчеркнул руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников. - Согласно ей, общемировая задача взять под защиту 30% от всех территорий планеты – это план к 2030 году. Напомню, что важной средой обитания видов флоры и фауны являются леса, а леса России, как известно, это больше чем 20% от мировых лесов и большая часть территории Российской Федерации. Такие богатства - это не только наша гордость, но и большая ответственность.

В дискуссии Советников рассказал, что в стране действуют достаточно серьезные требования к лесопользованию и развитию биоразнообразия. В 2022 году в три раза удалось сократить площадь лесных пожаров, ведется большая работа по лесовосстановлению.

Ему возразил заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов, приводя в пример потерю леса в Сибири. По его мнению, «бессмысленными разговорами» природе не помочь, а действовать тут должны в меньшей мере политики и в большей – люди науки, способные восстановить утраченные экосистемы.

- Владимир Владимирович Путин недавно четко сказал, что защита биоразнообразия - это наша ответственность перед будущими поколениями, - отметил Фетисов. - Он дал нам установку работать, мы, например, обязаны на 15% увеличить количество особо охраняемых природных территорий. Хотя сегодня мы только теряем. Например, Байкал, где вырубки несут колоссальный ущерб биоразнообразию. Все просто – исчезают виды, растения, животный мир, все это несет изменения в климат и все, что связано с потеплением. Можно сказать, что пока в России происходят противоположные конвенции и указаниям президента вещи. Не знаю, к чему наш разговор приведет, но надеюсь, что мы призовем науку нам помочь и это не будет бессмысленно.

По мнению Вячеслава Фетисова, экспертное сообщество должно как можно активнее анализировать и заявлять о всех последствиях и ущербе от принятия тех или иных решений, особенно в отношении деятельности на особо охраняемых природных территориях.

2023 ГОД – ВРЕМЯ ОТКРЫВАТЬ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ

Отдельной темой на конференции были вынесены проблемы особо охраняемых территорий. По мнению экспертов, в стране есть территории, которые в законодательстве не определены общей категорией: в основном это леса, защитные леса, леса первой группы, водоохранные зоны, бывшие зоны охраны морских млекопитающих. И, к сожалению, нет четкого понимания, сколько таких территорий всего. Существует глобальная база ООПТ, но насколько там обновляется информация по России - это очень большой вопрос.

В свою очередь, директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий из Министерства природных ресурсов и экологии Ирина Маканова, отметила существенный объем успешных мероприятий по созданию и развитию охраняемых природных территорий в России.

- Россия в северной Евразии - это область с самым большим разнообразием животного и растительного мира, именно поэтому мы присоединились монреальской конвенции и пытаемся выполнять все ее цели, — отметила Ирина Маканова. - И первая наша задача - обеспечение и создание условий к 2030 году для эффективного сохранения и управления не менее чем 30% территорий. В настоящий момент в России 335 ООПТ федерального значения и более 13 тысяч регионального и местного значения, а это 13% от общей территории страны. Но надо не забывать, что помимо ООПТ, составляющих эко-каркас страны, у нас существуют и другие охраняемые территории, это и рыбоводные участки, и защитные леса. Вот это все вместе составляет 25% от всей территории РФ. Но это не значит, что до 30% нам осталось всего 5% и можно расслабиться. У нас в планах до 2024 года – расширение системы ООПТ.

В 2022 году был достигнут один из ключевых показателей национального проекта «Экология» - это расширение площади особо охраняемых природных территорий до 5 млн га. Сейчас в планах создание еще 7 особо охраняемых природных территорий, которые уже находятся в высокой степени готовности.

Это - национальный парк «Тульские засеки», протянувшийся вдоль большой части Тульской области; национальный парк «Помпеевский» - важнейшая территория для поддержания и восстановления ареала проживания тигра в Еврейской АО; расширение до ООПТ федерального значения заказника озеро «Тамбукан» на границе Ставропольского края и Кабардино-Балкарии. Последний, кстати, является неиссякаемым источником целебной грязи, которую активно используют на курортах Кавминвод. В «проработке», по словам представителя Минприроды, находится национальные парки «Нижегородское Заволжье», «Большое Токко» на юге Якутии. «Эти проекты находятся в стадии завершения, и мы их поставили в план на 2023 год», — подчеркнула Ирина Маканова.