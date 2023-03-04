Жительница Барнаула задержана за сотрудничество с украинской организацией Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жительнице Барнаула, арестованной за тайное сотрудничество с украинской организацией, грозит до восьми лет тюремного заключения. Такое заявление в субботу, 4 марта, сделали в пресс-службе Управления Федеральной службы безопасности Российской (УФСБ) по региону.

Сообщается, что 44-летняя жительница Барнаула поддерживала сотрудничество с представителем украинской организации, оказывая содействие деятельности, которая была направлена против безопасности России.

«По ходатайству следователя УФСБ России по Алтайскому краю Алтайский краевой суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу ранее задержанной гражданке РФ, 1978 г.р.», — сказано в заявлении УФСБ.

Напомним, сегодня, 4 марта, спецслужбы заявили о задержании жительницы Москвы за государственную измену в виде финансовой помощи украинским войскам. Отмечалось, что подозреваемая была задержана при попытке выезда из страны.