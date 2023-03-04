Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика4 марта 2023 8:31

Путин внес в Госдуму договор между Россией и Сирией о взаимной выдаче преступников

Страны обязуются выдавать друг другу лиц для исполнения приговора
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Путин внес в Госдуму договор между Россией и Сирией о взаимной выдаче преступников

Путин внес в Госдуму договор между Россией и Сирией о взаимной выдаче преступников

Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин в субботу, 4 марта, внес на ратификацию в Государственную думу Российской Федерации договор между Россией и Сирией, согласно которому обе страны соглашаются выдавать друг другу лиц для уголовного преследования, а также исполнения приговора. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе.

«Стороны обязуются в соответствии с положениями настоящего договора и на его основании выдавать по запросу друг другу лиц для уголовного преследования или исполнения приговора за совершение преступлений, влекущих выдачу», - сказано в тексте договора.

Напомним, в январе этого года российский лидер в ходе телефонного разговора с президентом Ирана Эбрахимом Раиси обсудил ситуацию в Сирии. Как сообщалось, главы государств отметили необходимость продолжения тесной координации в рамках Астанинского процесса как основного механизма содействия сирийскому урегулированию.