Путин внес в Госдуму договор между Россией и Сирией о взаимной выдаче преступников Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин в субботу, 4 марта, внес на ратификацию в Государственную думу Российской Федерации договор между Россией и Сирией, согласно которому обе страны соглашаются выдавать друг другу лиц для уголовного преследования, а также исполнения приговора. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе.

«Стороны обязуются в соответствии с положениями настоящего договора и на его основании выдавать по запросу друг другу лиц для уголовного преследования или исполнения приговора за совершение преступлений, влекущих выдачу», - сказано в тексте договора.

Напомним, в январе этого года российский лидер в ходе телефонного разговора с президентом Ирана Эбрахимом Раиси обсудил ситуацию в Сирии. Как сообщалось, главы государств отметили необходимость продолжения тесной координации в рамках Астанинского процесса как основного механизма содействия сирийскому урегулированию.