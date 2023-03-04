Комитет Госдумы поддержал введение запрета на усыновление из России в недружественные страны Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Комитет Государственной думы по вопросам семьи поддержал проект закона, который предполагает ввести запрет на усыновление детей из России в недружественные страны. Об этом в субботу, 4 марта, заявила глава комитета Нина Останина.

«Комитет поддержал… Но комитет поддержал после того, как министерство дало четкий ответ, что оно поддерживает этот законопроект», — приводит РИА Новости слова главы комитета Госдумы.

Законопроект, предлагающий ввести запрет на усыновление или передачу под опеку детей-сирот из России гражданам стран, которые входят в список недружественных, был внесен в Государственную думу в августе прошлого года. Как писал сайт KP.RU, согласно проекту, запрет могут снять, если государство будет исключено из списка недружественных.

Напомним, российское правительство утвердило список недружественных стран в марте прошлого года. Первоначально в нем было 22 государства.