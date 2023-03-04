Марочко сообщил о новом укрепрайоне ВСУ к северо-западу от Артемовска Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил о том, что к северо-западу от Артемовска в подконтрольном Киеву селе Миньковка был выявлен новый укрепрайон Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В районе населенного пункта Миньковка средствами обнаружения выявлен ряд траншей и огневых точек противника», — приводит РИА Новости слова подполковника ЛНР, который сослался на собственные источники.

По словам Марочко, на позициях обнаружена бронетехника, а также артиллерийские установки. Он уточнил, что ранее в данном районе не наблюдалось скопления живой силы, а также украинской техники.

Напомним, днем ранее, 3 марта, российский бизнесмен Евгений Пригожин заявил о практически полном окружении Артемовска, обратившись также к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом дать детям и старикам покинуть этот город без препятствий. Позже появилась информация, что украинские войска взорвали почти все мосты на подступах к Артемовску.