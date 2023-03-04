Пользователи Twitter отметили влиятельность России, сравнив прием Лаврова и Бербок в Индии

1-2 марта 2023 года в Индии прошла встреча глав МИД G20 Фото: CNN

Пользователи Twitter отметили разницу между приемом главы МИД России Сергея Лаврова и главы МИД Германии Анналены Бербок на встрече глав МИД “большой двадцатки” в Индии.

Канал RT DE опубликовал видео, на котором невооруженным взглядом заметна разница в приеме лидеров МИД. Некоторые пользователи заметили, что такой уровень приема не соответствует заявлениям многих политиков об изоляции России.

Один из комментаторов заявил: "Никто не приветствует поджигателя конфликта", имея в виду главу МИД Германии. "На это было действительно неловко смотреть!" — поделился мнением еще один пользователь. Один из читателей заявил, что такой прием свидетельствует о “новом мировом порядке”.

Как писал ранее сайт KP.RU, 1-2 марта 2023 года в Индии проходила встреча глав МИД G20. Одной из тем встречи стал конфликт на Украине, в ходе обсуждения которого власти Индии заявили, что не будут осуждать действия России на Украине. Среди стран “Большой двадцатки” нет единого мнения насчет украинского конфликта.