Евросоюз назвал новый способ транзакций для российских банков вместо SWIFT Фото: REUTERS

Российские банки, на которые не распространяются международные санкционные ограничения, могут использовать альтернативные методы для обмена вместо Международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей (SWIFT), в том числе бумага, факс и электронную почту (e-mail). Об этом пишет РБК, ссылаясь на разъяснения властей Европейского союза от 28 февраля 2023 года.

Отмечается, что соответствующая мера может касаться, в том числе и Россельхозбанка.

«Банки, не попавшие в санкционный список, могут по-прежнему проводить транзакции с европейскими кредитными организациями для неподсанкционной торговли (то есть не затронутой ограничениями на экспорт или импорт)», — сказано в статье.

Напомним, в ноябре прошлого года замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что Москва будет настаивать на переподключении Россельхозбанка к SWIFT для осуществления зерновой сделки в рамках соглашения ООН по экспорту сельскохозяйственной продукции.