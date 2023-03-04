Бывший офицер разведки США считает, что Путин выполняет свой долг по защите нации Фото: REUTERS

Отставной офицер разведки корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Justin Podur объяснил действия президента России желанием защитить русских людей. Риттер считает, что президент Путин несет ответственность за российскую нацию, и должен защищать ее от нападений со стороны Украины.

Также офицер выразил мнение, что страна определяется в первую очередь народом, религией, культурой и языком, а не границами территории. Напомним, Скотт Риттер уже высказывал мнение о президенте России. Он отмечал, что бремя, которое несет на своих плечах Путин, не выдержал бы ни один современный западный лидер, и русский народ может гордиться своим президентом.

Сайт KP.RU ранее приводил слова Риттера о перспективах Украины в конфликте. По словам экс-разведчика даже власти США уже осознают неизбежность поражения Украины и уже готовятся к такому сценарию. Поставки оружия на Украину, по словам Риттера, после конфликта станут лишь оправданием в стиле “мы сделали всё, что могли”.