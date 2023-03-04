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НовостиВ мире4 марта 2023 9:55

Офицер разведки США Риттер: Путин руководствуется желанием защитить русских людей

По словам Риттера, президент Путин несет ответственность за российскую нацию
Сергей ЧИКОВ
Бывший офицер разведки США считает, что Путин выполняет свой долг по защите нации

Бывший офицер разведки США считает, что Путин выполняет свой долг по защите нации

Фото: REUTERS

Отставной офицер разведки корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Justin Podur объяснил действия президента России желанием защитить русских людей. Риттер считает, что президент Путин несет ответственность за российскую нацию, и должен защищать ее от нападений со стороны Украины.

Также офицер выразил мнение, что страна определяется в первую очередь народом, религией, культурой и языком, а не границами территории. Напомним, Скотт Риттер уже высказывал мнение о президенте России. Он отмечал, что бремя, которое несет на своих плечах Путин, не выдержал бы ни один современный западный лидер, и русский народ может гордиться своим президентом.

Сайт KP.RU ранее приводил слова Риттера о перспективах Украины в конфликте. По словам экс-разведчика даже власти США уже осознают неизбежность поражения Украины и уже готовятся к такому сценарию. Поставки оружия на Украину, по словам Риттера, после конфликта станут лишь оправданием в стиле “мы сделали всё, что могли”.