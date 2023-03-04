Старовойт заявил, что два поселка в Курской области остались без электричества из-за обстрела ВСУ

Роман Старовойт Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Два приграничных поселка в Глушковском районе Курской области подверглись обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), после чего населенные пункты остались без электричества. Такое заявление сделал губернатор Курской области Роман Старовойт.

«В результате обстрела ВСУ приграничных территорий Глушковского района прервано энергоснабжение поселка Краснооктябрьский и села Волфино. Пострадавших нет. Ремонтные бригады приступают к устранению повреждений», — написал глава региона в Telegram-канале.

Напомним, в четверг, 2 марта, украинские войска обстреляли село Теткино в Курской области. Как писал сайт KP.RU, Старовойт сообщил о гибели человека при обстреле ВСУ, а также заявил, что еще один местный житель получил ранение. Тогда также было объявлено о нарушении электроснабжение населенного пункта.