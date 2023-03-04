Зеленский встретился с главой Европарламента во Львове Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Европейского парламента Робертой Метсолой. Об этом в субботу, 4 марта, сообщили в пресс-службе украинского лидера, уточнив, что встреча состоялась во Львове.

«Встретился во Львове с президентом Европейского парламента Робертой Метсолой», — сказано в заявлении, которое было опубликовано в Telegram-канале украинского президента.

Украинский президент поблагодарил главу Европарламента за лидерство в поддержке Киева.

Как писал сайт KP.RU, накануне глава Европарламента сообщила о своем очередном визите на Украину в Twitter, отметив, что «хорошо быть с теми, кто пожертвовал всем ради наших ценностей».

Ранее Метсола объявила об инициативе совместно с ассоциацией крупнейших городов Европы по сбору электрогенераторов для нужд Украины. «Совместно с европейскими городами мы обеспечим массовые поставки электрогенераторов», — заявила тогда она.