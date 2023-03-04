Президент Швейцарии заявил о готовности страны быть посредником между Россией и Украиной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Швейцарии Ален Берсе заявил о готовности Берна взять на себя роль посредника в переговорах между Москвой и Киевом.

«В краткосрочной перспективе это сложно. Но однажды нам придется выбраться из этой ситуации. Мы готовимся к этому уже сегодня. Наши контакты и связи с Россией и Украиной открыты», — заявил швейцарский лидер в интервью газете Le Temps, отвечая на вопрос о том, не настало ли время для Берна выступить с «твердыми предложениями о посредничестве» в урегулировании украинского конфликта.

Берсе также отметил, что Швейцария ни раз выступала посредником «без каких-либо скрытых намерений», поэтому на данный момент также готова предоставить ресурсы, данные, сети и контакты.

Напомним, на прошлой неделе, 23 февраля, Министерство иностранных дел Швейцарии заявило о переговорах по Украине, которые проходят в Женеве. При этом в ведомстве уточнили, что переговоры проходят в обстановке «максимальной осмотрительности» и на данный момент диалог ведут «не на самом высоком уровне».

Позже появилась информация о том, что российские и украинские эксперты ведут переговоры через две организации в Женеве.