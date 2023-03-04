Экс-разведчик США обвинил Запад в сокрытии культа национализма на Украине

Воспитание молодежи на Украине, по словам Риттера, происходит в рамках «идеологии ненависти» Фото: EAST NEWS

Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Justin Podur рассказал, что западные лидеры понимают, что украинские власти возвели известного националиста Степана Бандеру до уровня национального героя. При этом, как отмечает Риттер, на Западе продолжают скрывать это и обвиняют лидера России в том, что спецоперация была “неспровоцированной”.

“Осознавая, что украинцы сделали Бандеру национальным героем, ты сидишь и думаешь, что, возможно, Путин прав. Но Запад всячески скрывает этот факт”, — сказал бывший офицер.

Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер дал большое интервью. Фото: стоп-кадр видео

Риттер напомнил зрителям, что на Украине возводят памятники в честь Бандеры, восхваляют его и поют про него песни. Воспитание молодежи, по словам Риттера, происходит в рамках “идеологии ненависти”.

Ранее сайт KP.RU писал о традиции украинских националистов собираться каждый год 1 января в центре Киева с факелами и портретами Степана Бандеры, чтобы отметить его день рождения. Подробнее о личности Бандеры сайт KP.RU писал в этой статье.